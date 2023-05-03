جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية

أحبط رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي، برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد، محاولة تهريب سبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط شركة إير كايرو، اشتبه عمار أبو المكارم رئيس القسم في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامه هلالي، ومحمود خليفة وحازم محمد عبدالهادي، مدير إدارة الفحص، تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب.

وكلف وليد حسني عبدالباقي مدير إدارة التفتيش، بتفتيش حقائب الراكب؛ فتبين وجود سبيكة ذهبية بوزن 500 جرام تقريبا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2023، حرره عبدالرحمن محمد مأمور جمرك بالشؤون القانونية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.