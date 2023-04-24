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«الجمارك» تعلن ضبط موظف بشركة طيران حاول تهريب 51 تليفونا محمولا

كتب:

أيمن حمزة
06:33 م | الإثنين 24 أبريل 2023
المضبوطات

المضبوطات

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة موظف بإحدى شركات الطيران تهريب كمية من التليفونات المحمولة.

وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية على أطقم الطائرات بواسطة حسام سعد الشافعي مأمور الجمرك، تقدم أحد أفراد الطاقم القادم من الشارقة لإنهاء الإجراءات، وبتفتيش حقيبته تلاحظ لمأمور الجمرك وجود عدد من التليفونات بين طيات الملابس بالحقيبة.

وقامت أميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف لجنة مكونة من مصطفى صادق وحسام الشافعي ومحمود عباس مأمورى الجمرك لاستكمال التفتيش اليدوي، ما أسفر عن ضبط كمية أخرى من التليفونات مخبأة داخل البطانة الداخلية للحقيبة وداخل فتحة الجرار الخلفي لنفس الحقيبة.

ضبط كمية ثالثة من التليفونات المحمولة

وقام تامر قاسم، مدير الجمرك، بتكليف كل من حسام الشافعي وعماد صلاح مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، ما أسفر عن ضبط كمية ثالثة من التليفونات المحمولة داخل جيوب البنطلون الذي يرتديه الموظف.

وقامت لجنة مكونة من مصطفى حسن وكريم يوسف وأحمد عبد الواحد وأحمد صبري تحت إشراف جمال السيد مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 51 تليفونا محمولا ماركة آيفون.

تحرير محضر ضبط جمركي رقم 100 لسنة 2023 ضد الموظف

وأمر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 100 لسنة 2023 ضد الموظف، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.