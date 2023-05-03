ما هي قصة أول مسجد في العالم يتم بناؤه بطابعة ثلاثية الأبعاد؟

تستعد إمارة دبي في دولة الإماراات العربية المتحدة، بنهاية العام الحالي، لتصبح أول مدينة تقوم بتشييد أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء.

تفاصيل حول أول مسجد بالطابعة الثلاثية في العالم

وأصدرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بياناً أوضحت فيه أن المسجد سيشمل طابقين، ويمتد على مساحة 2000 متر مربع، ويتسع لنحو 600 مصل، على أن تختتم أعمال بناء المسجد في الربع الأول من العام المقبل 2025.

المواد التي سيتم استخدامها في تشييد المسجد

وبدوره، كشف رئيس قسم الهندسة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، علي الحليان السويدي، عن أنه سيتم تشييد المسجد باستخدام خليط خرساني، لافتاً إلى أنه وقع الاختيار على تقنية ثلاثية الأبعاد للمسجد، نظراً لحداثتها، كما أنها تقنية موفرة في الوقت والموادر، مقارنة بالأساليب التقليدية المعروفة.

الطباعة ثلاثية الأبعاد لا تتطلب تدخل البشر

ولم تعلن دبي عن الشركة المسئولة عن عملية بناء المسجد، وتعد آلية الخاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد آلة ذات تحكم رقمي، وتضم مواداً أولية وإضافات صناعية، وسيتم الاعتماد على برامج إلكترونية لتنفيذ التصميمات، ولن يوجد تدخل بشري أو الحاجة لاستخدام قوالب جاهزة، كما هو الأمر في صب الخرسانة التقليدية المعروفة، ويعمل على الطابعة الواحدة 3 عمال فقط، وإذا أضيفت طابعة أخرى، سيرتفع عدد العمال المختصين ببناء المسجد في دبي إلى 6 عمال.