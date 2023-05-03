تشييع جثمان رئيس تشريعية الشيوخ والنقض الأسبق من مسجد أبو فراج بالمنوفية اليوم

تستعد أسرة المستشار عبد الله أمين عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 73 عامًا، لتشيع جثمان الفقيد بمقابر الأسرة بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية.

مكان وموعد جنازة رئيس لجنة التشريعة بمجلس الشيوخ

وتُقام صلاة الجنازة على جثمان المستشار الراحل، في تمام الساعة الثالثة مساءً، من مسجد أبو فراج بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، كما تستقبل أسرة الفقيد المعزيين في نفس القرية بداية من مساء اليوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مركز أشمون ومحافظة المنوفية، خبر وفاة المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس محلي القضاء العالي سابقًا، وسط حالة من الحزن، مؤكدين أنّ الفقيد كان يتمتع بسيرة طيبة هو وأسرته، داعين الله أنّ يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الحالة الصحية للمستشار الراحل قبل وفاته

وقال المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المستشار الراحل، توفاه الله بعد محنة مرضية قصيرة، إذ جرى حجزه بأحد المستشفيات نحو أسبوعين وفارق الحياة اليوم.

ويعد المستشار عبد الله عصر، من مواليد قرية سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1973، والتحق بالنيابة العامة عام 1973، وتدرج في جميع المناصب حتي وصوله إلى رئاسة محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.