صور.. طلاب "هندسة حلوان" يبتكرون كمامة عبر ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد

استطاع طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، وإشراف الدكتور محمد حمود أحمد المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية، تصميم وتصنيع مشروع ابتكاري جديد من خلال تكامل ماكينة الطباعه ثلاثية الأبعاد "3D Printer" مع نظام الهندسة العكسية "Revese Engineering"، كأحد التطبيقات العمليه للمشروع تم تصنيع كمامة من مادة "PLA"، والتي تمّ تصميمها من قبل شركه prusa العالمية للاستفاده من التطبيقات العملية لمشاريع التخرج بقسم الهندسة الميكانيكية لهذا العام 2020.

ويهدف التطبيق العملي للمشروع إلى تصنيع كمامة تحقق أعلى وقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع تقليل تكاليف استخدام الكمامات القماش المستهلكة، حيث أن الكمامة مصنعة من ماده متماسكه وخفيفه على الوجه، إضافة إلى أنها للاستخدام الشخصي فقط ويمكن تعقيمها وإعادة استخدامها بشكل دائم.

وتتكون الكمامة المصنعة من قبل طلاب هندسة حلوان من 3 أجزاء، الجزء الأول مسؤول عن تغطية جزء من جانبي الوجه مع الأنف، الجزء الثاني عباره عن ممرات للتنفس والجزء الثالث عبارة عن غطاء يركب بعد وضع الفلتر بين الجزء الثاني والثالث.

كما تم تنفيذ "shield" كامل لوقايه العين من العدوى، وهو أيضا من تصميم شركة "prusa" العالمية، وتم تصنيعها بمعامل الكلية بدعم من أكاديمية البحث العلمي من خلال فريق عمل المشروع من طلاب الفرقه الرابعه شعبة هندسة الإنتاج "محمد عبدالعاطي عبدالمحسن، محمد سيد عبدالله محمود محمد محمود، يوسف عماد أحمد، سما احمد كمال، احمد محمد حسن"، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد حمود أحمد، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية والمشرف على المشروع.