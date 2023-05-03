انطلاق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في محافظة مطروح

عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ندوة لنشر مبادرة التوعية بالمشروعات الخضراء بمكتبة مصر العامة برئاستها كمنسق المبادرة وأعضاء اللجنة التنفيذية للتعريف بالمبادرة والتغيرات اللي استجدت بها في دورتها للعام الثاني والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالمبادرة للتوعية وتوفير مشروعات تمثل المحافظة في المبادرة للخروج بأكبر قدر من المشروعات القوية لتمثيل المحافظة في كافة فئات المشروعات، وتمهيدا لتمثيل مصر في cop28.

وقالت نائب محافظ مطروح خلال الندوة، اليوم الأربعاء، إنه علي الراغبين للتعرف علي الشروط الواجب توافرها في المشروعات والتعريف أكتر بالمبادرة زياره الموقع الرسمي www.sgg.eg وللتواصل والدعم الفني في التسجيل التواصل مع منسق المبادرة أو مكتب نائب المحافظ.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وأضافت نائب محافظ مطروح في بيان أن إطلاق المبادرة الوطنية التي تستهدف إنشاء المشروعات الخضراء الذكية فى جميع محافظات مصر، تأتى لتواكب تنفيذ رؤية مصر 2030، مع التأكيد على الاهتمام والمتابعة لأعمال المبادرة ونوعية المشروعات المقدمة لتتماشى مع خطة التنمية المستدامة في محافظة مطروح وتحقيق رؤية الدولة فى التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتحديات البيئة التي تواجه العديد من الدول خلال الفترة الماضية، والتركيز علي أهمية طرح مشروعات خضراء وذكية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع مع جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ وتقديم مشروعات محققة لأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي التي تتبناها الدولة وتسعى لتحقيقها، ويدعم وجود خريطة في مطروح تتناسب مع خريطة عامة في المحافظات بشأن المشروعات الخضراء الذكية مع ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

المشروعات الخضراء الذكية في مطروح

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأهمية نشر التوعية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية وجهود محافظة مطروح في تعميم ثقافه المشروعات الخضراء وأهمية التكيف مع التغيرات المناخية.