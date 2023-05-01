بدر: مبادرة المشروعات الخضراء تهتم بتفعيل دور المرأة في العمل المناخي

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ضمن فاعليات منتدى مؤنث للتنمية وإدارة الأعمال لحياة أفضل للمرأة بالاستثمار والتنمية «حياتها حياتك»، والمنعقد برعاية وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي.

حوافز تقدمها المبادرة الوطنية للمراة

وأكد السفير هشام بدر، خلال مشاركته الحوافز التي تقدمها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للمرأة، إيمان الدولة المصرية بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة في كافة المجالات، موضحًا أن جهود تمكيِن المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا أصبحت تمثل ركنًا أساسيًا في كل المجالات، الأمر الذي يتجلى في البرامج التنموية التي تخططها وتنفذها الدولة بكل مؤسساتها وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الدكتورة هالة السعيد تولي أهمية خاصة لتمكين المرأة كأحد أهم المحاور التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية في مصر.

تفعيل دور المرأة في العمل المناخي

وتابع المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أنه استكمالًا لتلك الجهود، فقد أولت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور المرأة في العمل المناخي فخصصت فئة للمشروعات المتعلقة بتمكين المرأة.

إطلاق المرحلة الثانية لمشاركة عدد أكبر في كل محافظة

وأشار بدر إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تصبح المبادرة سنوية، لافتًا إلى إطلاق المرحلة الثانية لمشاركة عدد أكبر في كل محافظة، لتستمر المبادرة في أداء رسالتها من الدفع بالعمل الجماعي في مصر، لتقديم وتنفيذ حلول ذكية لمواجهة آثار تغير المناخ في مصر، موضحًا أنها تعتبر من أكثر الدول عرضة للتأثر بمخاطر تغير المناخ وما تمثله من تهديد للأمن المائي والأمن الغذائي.

وتابع أن المبادرة تستهدف في دورتها الثانية مضاعفة مشاركة السيدات مقارنة بالدورة الأولى، وذلك للخروج بالمزيد من المشروعات المبتكرة التي ستمثل الإمكانات الخلاقة التي يمكن لمصر عرضها أمام العالم أجمع كنماذج رائدة والعمل على تنفيذها.

وأشار إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تمكين المرأة المصرية، وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية، لافتًا إلى توفير البرامج التدريبية للسيدات قي جميع المحافظات منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية، بالإضافة إلى برنامج القيادات المصرية بالخارج، ومبادرة «هي لمستقبل رقمي»، التي تستهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.

جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة

كما تطرق بدر إلى استحداث جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، فضلًا عن إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي جاء ليعزز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل.

المشاركة في المبادرة الوطنية

وفي ختام كلمته، دعا بدر إلى المشاركة في المبادرة الوطنية وحث الأطراف كافة وخاصة السيدات على إطلاق طاقاتهم الإبداعية والخروج بحلول مبتكرة من أجل مستقبل أكثر استدامة، وتقدم السفير هشام بدر بالشكر للمجلس القومي للمرأة على دوره في نشر الوعي بأهمية قضية تغير المناخ ودعم المرأة للمشاركة في المبادرة وتعظيم دورها في مواجهة مخاطر تغير المناخ.