من هو الفنان أحمد إبراهيم المصاب بجلطة في المخ؟.. «يحيى» في «سلسال الدم»

أصيب الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ، حسبما أعلن الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه على «فيس بوك»: «الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ، الرجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة».

معلومات عن الفنان أحمد إبراهيم

ونستعرض خلال السطور التالية معلومات عن الفنان أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة في المخ.

أشهر أعمال أحمد إبراهيم، والذي ما زال عالقا في أذهان الجمهور هو دور يحيى في مسلسل «سلسال الدم»، مع الفنانة عبلة كامل والفنان رياض الخولي.

أبرز أعمال الفنان أحمد إبراهيم

وشارك أحمد إبراهيم في العديد من الأعمال الدارمية السينمائية والتلفزيونية أبرزها فيلم «الإرهابي» مع الزعيم عادل إمام عام 1994، وفيلم «بونو بونو» عام 2000، ومسلسلا «السقوط في بئر سبع» عام 1994، و«عايش في الغيبوبة» عام 2006.