مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24.. أحمد مكي يتجسس على رحمة أحمد وسما إبراهيم

يحاول الكبير أوي الذي يمثل دوره الفنان أحمد مكي معرفة اسم عريس عمته الكبيرة فحت التي تمثل دورها الفنانة سما إبراهيم، بعد رفضها إخباره باسم الشخص التي تنوى الزواج به، وذلك لأن بينهما مشاكل كبيرة، حسب حديثها مع جوني، وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 يظهر الكبير وهو يحاول أكثر من مرة بمختلف الطرق معرفة اسم العريس.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24

ويظهر الكبير أوي وهو يتنصت على زوجته مربوحة التي تمثل دورها رحمة أحمد وعمته الكبيرة فحت أثناء جلوسهما معًا في غرفة مربوحة، ويتحدثان عن الملابس التي يوف ستشتريها الكبيرة فحت أثناء تحضيرات الزفاف، ونرى خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24، الكبير أوي وهو يقف خلف باب الغرفة ويحاول التجسس عليهما لمعرفة اسم العريس.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 يأتي العترة ابن الكبير أوي ويسأله عن سبب وقوفه خلف باب الغرفة، ليحاول الكبير افتعال حجة، ولا يقتنع بها العترة ويخبره أنه يتجسس عليهما، ويغضب الكبير أوي من العترة لأنه بسبب مقاطعته لم يستطع معرفة اسم الشخص التي تريد الكبيرة أن تتزوجه.

موعد مسلسل الكبير أوي 7

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع يأتي على شاشة قنوات أون الساعة 6:15 مساءً، بعد اذان المغرب مباشرة، خلال شهر رمضان المبارك، ويضم مجموعة كبيرة من الممثلين على رأسهم أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم الممثلة نور وسما إبراهيم.