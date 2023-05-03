كشف الفنان محمد علي رزق، عن إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ، عبر حسابه على فيس بوك، وطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء، قائلا: «الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ، الرجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة».

وسبق وعانى الفنان أحمد إبراهيم من جلطة في الساق في مايو الماضي، بسبب حزنه الشديد نتيجة تعرضه لبعض المشكلات في حياته الشخصية، وفقا تصريحات سابقة منه لـ«الوطن».

من هو الفنان أحمد إبراهيم

وقدّم الفنان أحمد إبراهيم خلال مسيرته الفنية، مجموعة من الأعمال المتنوعة بين السينما والدراما التلفزيونية تتجاوز 80 عملا، بينها «سلسال الدم» بأجزائه، وقدّم ضمن أحداثه شخصية «يحيى»، فضلا عن مسلسلات «جراند أوتيل، والجماعة، ولدينا أقوال أخرى».