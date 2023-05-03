أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم، بعد إصابته بجلطة في المخ.

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم

قال أشرف زكي لـ«الوطن»، إنه تحدث مع أحمد إبراهيم شخصيا، وهو حاليا في الإمارات، وحالته مستقرة الحمد لله، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

إصابة أحمد إبراهيم بجلطة في المخ

كشف الفنان محمد علي رزق، عن إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ، عبر حسابه على فيس بوك، وطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء، قائلا: «الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ، الرجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة».

من هو الفنان أحمد إبراهيم

وقدّم الفنان أحمد إبراهيم خلال مسيرته الفنية، مجموعة من الأعمال المتنوعة بين السينما والدراما التلفزيونية تتجاوز 80 عملا، بينها «سلسال الدم» بأجزائه، وقدّم ضمن أحداثه شخصية «يحيى»، فضلا عن مسلسلات «جراند أوتيل، والجماعة، ولدينا أقوال أخرى».