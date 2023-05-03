محمود مسلم: الحوار الوطني فرصة للتوافق المجتمعي.. وكل الطوائف كانت حاضرة في الجلسة الافتتاحية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الجلسات الأولى من الحوار الوطني حظيت بمشهد مشرق، وحضور الأحزاب بلا استثناء، كما شهدت حضور كل القوى السياسية مختلفة الرؤى والتطلعات، «فيه ناس بقالها سنين مقابلتش بعض وقابلوا بعض النهارده، وفيه كم كبير من الأفكار الجريئة التي جرى طرحها على الطاولة اليوم».

مسلم: منسق الحوار الوطني أعلن ثوابت لن يجري التطرق إليها

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «TEN»، ويقدمه الإعلامي الدكتور عمرو عبد الحميد، أن هناك جهدا كبيرا من المنسق العام للحوار الوطني، الذي أكد على الثوابت التي لن يتطرق إليها الحوار، ومنها تعديل الدستور أو الحديث عن الأمور الخارجية للدولة المصرية.

وتابع: «فيه أكثر من 100 قضية جرى طرحها، وكل القضايا سيناقشها كبار الخبراء في مجالاتها المختلفة، ويجب في النهاية الوصول لتوافق مجتمعي، والحوار الوطني فرصة للتوافق المجتمعي، ومصر بكل طوائفها كانت حاضرة باستثناء من تلوثت يده بالدماء وجماعة الإخوان».