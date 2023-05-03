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فوز مصور «الوطن» بالمركز الأول بمسابقة أفضل صورة رمضانية بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
09:57 م | الأربعاء 03 مايو 2023
تكريم الزميل ماهر العطار مصور الوطن

تكريم الزميل ماهر العطار مصور الوطن

 كرم اليوم يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، الزميل ماهر العطار، مصور «الوطن» بمحافظة الغربية، بحصوله على المركز الأول، في مسابقة أفضل صورة رمضانية تحت شعار «روحانيات رمضانية.. في صورة فوتوغرافية».

تشجيع الشباب 

وقال يسري الديب، إن مديرية الشباب والرياضة بالغربية، نظمت مسابقة لأفضل صورة رمضانية تحت شعار «روحانيات رمضانية... في صورة فوتوغرافية» بدءاً من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 2023، حرصا من المديرية على تشجيع الشباب ودعم مواهبهم، وتم اختيار أصحاب المراكز الـ 3، وتكريمهم، ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير تشجيعاً لهم على السعي والاستمرار نحو الأفضل.

التصويت على صور المسابقة

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم عرض الصور الـ 3 الفائزة وقد تم التصويت على صفحة مديرية الشباب والرياضة وحصلت الصورة رقم 3  والمشارك بها المتسابق ماهر محمد العطار على المركز الأول، كما حصل المتسابق عبدالله محمد عوض صاحب الصورة رقم 1 على المركز الثاني، وحصل المتسابق حسام حازم الجارحي صاحب الصورة رقم 2 على المركز الثالث.

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