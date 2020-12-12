الشباب والرياضة بالغربية تدشن برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، عن استمرارها في تدشين فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية على مستوي شوارع وميادين طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات والسنطة وبسيون وسمنود وقطور.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبتوجيهات أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وإشراف الدكتور عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة وحضور شويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة.

ويهدف البرنامج الذى ينفذ كل يوم جمعة الساعة 9 صباحا إلى خدمة راغبي ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضه وأداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

ويقام البرنامج في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالغربية، وتحت إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غاده جمال الدين مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ومشرف المشروع بالوزارة.

وأكد أحمد الوكيل وكيل الوزارة استمرار تنفيذ هذا المشروع لتشجيع ممارسة الرياضة بين جميع الفئات العمرية في كل مكان وخاصة بالأحياء الشعبية بالمحافظة، وذلك لأهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.