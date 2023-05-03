وزير التعليم يعلن تفاصيل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 والتظلمات

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن اللجان التي شهدت وقائع شغب خلال السنوات الماضية، لن تعقد فيها امتحانات ثانوية عامة هذا العام، مؤكدا أنه لم تحدث تحويلات مخالفة للجان بعينها خلال العام الجاري.

أضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بوزارة التربية والتعليم، أن تصحيح الأسئلة المقالية سيكون من معلمين لكن بعد إرسال الإجابات إليهم من خلال التابلت، وسيجري تحديد طريقة التصحيح لكل معلم، متى يضع نصف درجة ومتى يضع درجة، وكل سؤال سيجري تصحيحه من خلال اثنين مصحيين، وإذا اختلفا في تقدير الدرجة ستذهب ورقة الطالب لمصحح ثالث للفصل بينهما.

أوضح أن الوزارة سيكون لديها 7 مراكز تصحيح، وسيكون مع كل معلم تابلت للتصحيح من خلاله، مشيرا إلى أنه سيجري تصحيح نسبة من الامتحانات بشكل ورقي، لتدقيق التصحيح الإلكتروني.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيجري عمل تدقيق للتصحيح الإلكتروني بمعرفة المقدرين، مشيرا إلى أن التصحيح سيجري بشكل مركز في السادس من أكتوبر، وفي حالة التظلم سيجري تسليم الطالب ورقة الإجابة البابل شيت والأسئلة، وهناك باركود لإثبات صحة ورقة الطالب وحتى يطمئن بشكل كبير أثناء التظلم.