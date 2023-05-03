هل يعلن الوزير تعديل جدول الثانوية العامة 2023؟.. «التعليم» تجيب

حسم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل، حول تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، ومواعيد بدء الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدا أنه لا صحة لتعديل جداول الثانوية العامة 2023 أو إعادة ترتيب المواد مرة أخرى.

هل سيتم تعديل جدول الثانوية العامة 2023

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي اليوم، لن يتطرق إلى تعديل جداول الثانوية العامة أو المواعيد، وأن الوزارة بدأت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2023، وفقا لترتيب المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية، قائلاً: إن المواعيد نهائية ولا رجعة فيها.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

وأشار المصدر، إلى أن وزير التربية والتعليم، من المقرر أن يعلن اليوم، تفاصيل تقليل الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى الشكل النهائي لورقة الإجابة بالإضافة إلى مواصفات الأسئلة لكل مادة، بالإضافة إلى إجراءات عقد امتحانات الامتحانات ومواجهة الغش الإلكتروني.

ومن المقرر تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو المقبل، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تبدأ المواد الأساسية يوم 17 من الشهر ذاته.

ويعلن وزير التربية والتعليم، التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة 2023، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2022، الساعة السابعة ونصف مساءا بديوان عام وزارة التربية والتعليم.