وزير التعليم يعلن شكل نموذج البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة «صور»

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكل نموذج البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه سيجري توفير فيديو للطلاب يشرح كيفية التعامل مع البابل شيت في الامتحانات، وكيف يجري تظليل الإجابة الصحيحة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالوزارة، أنه جرى تعديل المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85%، إضافة إلى 15% مقالي، حسب طبيعة كل مادة، مؤكدا الالتزام بمواصفات الامتحانات وهي 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات العقلية المتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، والتأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد الأسئلة الصحيحية.

وأضاف أنه جرى تدريب 300 ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد، وجرى استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه جرى طرح نموذج استرشادي تدريبي في مواد الصف الثالث الثانوي العام لجميع الشعب، مشيرا إلى أنه جرت مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم للتأكد من توافر الأعداد لكل الطلاب.