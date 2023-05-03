الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس الأيام المقبلة.. ارتدوا الملابس الثقيلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات إذ تشهد البلاد عودة سقوط الأمطار مرة أخرى مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة وتأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، كما حذرت الأرصاد بارتداء الملابس الثقيلة ليلاً نظراً لانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات أوضح البيان تعرض المحافظات يوم الخميس 4 مايو إلى تكون الشبورة المائية على الطرق في الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مع فرص لسقوط الأمطار على على السواحل الشمالية الغربية بنسبة 20% على مدار اليوم.

وتشهد المحافظات يوم الجمعة 5 مايو نشاط للرياح على محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة في المحافظات

وتشير أن حالة الطقس الأيام القادمة تشهد انخفاض درجات الحرارة بداية من السبت 6 مايو وذلك بقيمة تصل إلى 4 درجات مئوية، مع سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ونشاط للرياح على مختلف محافظات الجمهورية.

وتستمر سقوط أمطار يوم الأحد المقبل 7 مايو على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما تشهد هذه المحافظات نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

انخفاض درجات الحرارة في المحافظات

وتشهد المحافظات يوم الإثنين 8 مايو والثلاثاء 9 مايو تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية مع انعدام فرص سقوط الأمطار ونشاط للرياح على مختلف المحافظات لاسيما جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.