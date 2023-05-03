قرار مهم من وزير التعليم بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنه سيبث فيديو توضيحي لطلاب الثانوية العامة، عن كيفية تدريبهم على طريقة الإجابة في البابل شيت دون ارتكاب أخطاء، مشيرا إلى أن رقم الجلوس مكون من 7 أرقام، وسيكتب في ورقة البابل شيت.

أضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم مراجعة كل الأسئلة قبل الطباعة، وسيتم البعد عن أية أسئلة سياسية أو دينية أو حزبية، على أن يكون لكل سؤال إجابة واحدة فقط، لا تحتمل التأويل.

وأوضح أن أقصى سؤال في الاختيار من متعدد، سيحتاج خطوتين فقط للوصول للإجابة الصحيحة من بين الاختيارات الأربعة، للتسهيل على الطلاب، وإضافة الأسئلة المقالية تهدف لإنتاج الإجابة ليس أكثر.