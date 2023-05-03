وزير التعليم: لا تغيير في جداول الثانوية العامة 2023.. و«هنشغل الفار»

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تفاوض في تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أن جدول امتحانات الثانوية العامة ترتب عليه أشياء كثيرة منها صندقة الأسئلة، والوزارة حريصة على وضع كل التفاصيل الخاصة بالامتحانات أمام الطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم توضيح الأسئلة ودرجاتها بورقة الأسئلة ليكون الطالب على علم والدنيا واضحة أمامه خلال الإجابة عن الأسئلة.

عقوبة حيازة التليفون

وتابع: «طلاب الثانوية العامة أولادنا وأنا أب قبل ما أكون وزير التربية والتعليم، ولا بد أن يحصل كل طالب على حقه، وهنشغل خدمة الفار في لجان الامتحانات لرصد كل كبيرة وصغيرة داخل اللجان على أن يتم تفتيش الطلبة قبل دخولهم اللجان وأثناء سير الامتحانات»، مشددا على أن حيازة التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان مغلق جريمة يترتب عليها حرمان الطالب سنة كاملة من الامتحانات.