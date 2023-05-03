الوسط الفني في 48 ساعة.. حالتا وفاة وجلطة مفاجئة

أحداث حزينة متتالية شهدها الوسط الفني خلال الساعات الماضية، أبرزها وفاة الفنان مصطفى درويش.

وفاة مصطفى درويش

وغيب الموت، صباح الاثنين، الفنان مصطفى درويش عن عمر ناهز 43 عاما، إثر إصابته بسكتة قلبية، حسبما أعلن شقيقه عبر حسابه على «فيس بوك»، وشيعت الجنازة من مسجد الحصري بأكتوبر، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني، وحرص على حضور العزاء عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أمس عقب صلاة المغرب، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وفاة الفنان شريف فاروق

وغيب الموت، أمس، الفنان الشاب شريف فاروق، حسبما أعلن المخرج ناصر عبد المنعم، عبر حسابه على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا الصديق الفنان شريف فاروق، مطالبًا جميع محبي الراحل بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة

وأعلن الفنان محمد علي رزق، اليوم، إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ، وطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء، عبر حسابه على «فيس بوك»: «الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ، الرجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة».