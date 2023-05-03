رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

كتب:

عمرو حسني
09:14 م | الأربعاء 03 مايو 2023
الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع الفائدة بربع نقطة مئوية

الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع الفائدة بربع نقطة مئوية

أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، قبل قليل، عن قراره برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 5.25%، وفق ما أورد العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء.

ولجأ البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة نحو 9 مرات، منذ مارس 2022، قبل أن تصرح اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال اجتماع الربع الثالث من هذا العام، بارتفاع معدل النقطة المئوية، كما سمحت بخروج الأصول من ميزانيتها العمومية، والتى تبلغ نحو 8.6 تريليون دولار تقريبًا.

يأتي ذلك فى إطار محاولة الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على التضخم، الذي تشهده البلاد دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، حيث انخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري، إلى 1.1% على أساس سنوي.

اقرأ المزيد:

ترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي.. هل يرفع سعر الفائدة للمرة الثالثة؟

هل يصدم «الفيدرالي الأمريكي» الأسواق اليوم؟.. خبير يكشف السيناريو المتوقع

كيف تسبب رفع «الفيدرالي الأمريكي» للفائدة في انهيار بنك «فرست ريبابلك»؟

ارتفاع أسعار الذهب عالميا قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي
بقلم عمرو حسني