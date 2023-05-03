الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، قبل قليل، عن قراره برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 5.25%، وفق ما أورد العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء.

ولجأ البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة نحو 9 مرات، منذ مارس 2022، قبل أن تصرح اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال اجتماع الربع الثالث من هذا العام، بارتفاع معدل النقطة المئوية، كما سمحت بخروج الأصول من ميزانيتها العمومية، والتى تبلغ نحو 8.6 تريليون دولار تقريبًا.

يأتي ذلك فى إطار محاولة الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على التضخم، الذي تشهده البلاد دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، حيث انخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري، إلى 1.1% على أساس سنوي.