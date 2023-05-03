هل يصدم «الفيدرالي الأمريكي» الأسواق اليوم؟.. خبير يكشف السيناريو المتوقع

تترقب الأسواق العالمية قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية اليوم الأربعاء 3 مايو 2023، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة الأمريكية، نظرا لتأثيرها القوي على تحركات الأسواق المالية العالمية.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وقال الخبير المصرفي هاني حافظ، إنَّ الفيدرالي الأمريكي تبنى نهجًا عدوانيًا في سياسية التشديد النقدي والمتمثل في رفع أسعار الفائدة، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2007، ويأتي اجتماع اليوم في أعقاب توالي انهيارات البنوك الأمريكية والتي بلغ عددها أربعة بنوك وآخرها بنك فيرست ريبابليك، فضلًا عن أن البنوك الأمريكية والأوربية ما زالت تعاني من خسائر في الأوراق المالية طويلة الأجل، وستؤثر على قرارات الإقراض.

أضرار رفع أسعار الفائدة

وأضاف هاني حافظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ أضرار رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد العام قد تحققت وعلى البنوك بصفة خاصة، وهنا يأتي اتخاذ القرار الاستراتيجي المصحوب بمخاطر مرتفعة بين محاربة ركود الاقتصاد والتضخم المستمر، مع الأخذ في الاعتبار أن الفيدرالي بعيد تمامًا عن هدف التضخم 2%، إذ بلغ معدل التضخم في أمريكيا 5% مارس 2023.

رفع الفائدة بواقع 0.25% الاحتمال الأكبر

وتابع الخبير المصرفي، بات الفيدرالي الأمريكي أقرب إلى نهاية رحلته للتشديد النقدي، ومن ثم يتوقع أن يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة والاحتمال الأكبر رفع الفائدة بواقع 0.25% ليكون في نطاق يتراوح بين 5.00% و5.25% وهي أعلى مستوى منذ 2006.

تداعيات رفع أسعار الفائدة

وعلى صعيد متصل، فإن الاقتصاد الأمريكي بل واقتصاديات العالم أجمع تأثرت سلبا بالنهج العنيف لرفع أسعار العائد، وكان النصيب الأكبر للأسواق الناشئة من تداعيات رفع أسعار الفائدة، ومن أهم الآثار السلبية وهبوط وتيرة الإنفاق، وبالتالي تأثير سلبي مباشر على القطاعات الإنتاجية وسوق العمل ومن ثم إبطاء معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات الاستثمار.

رفع الطلب على الذهب

وأشار «حافظ»، إلى أنَّ البنوك المركزية العالمية، مازالت مستمرة في رفع الطلب علي الذهب لزيادة الاحتياطي منه بعد انتهاجها سياسية التخلي عن الدولار بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة أن الذهب يعد أداة تحوط لمخاطر التقلبات الاقتصادية وتزايد معدلات التضخم.