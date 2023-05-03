ترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي.. هل يرفع سعر الفائدة للمرة الثالثة؟

تترقب الأسواق المالية وأوساط المستثمرين ورجال الأعمال فى العالم، إعلان قرار البنك الفيدرالى الأمريكى، اليوم الأربعاء، بشأن تحديد أسعار الفائدة واتخاذ قرارات السياسة النقدية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة، حيث يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه على مدار يومي 2 و3 مايو الجاري، وسط مؤشرات على ارتفاع مستويات التضخم إلى أبعد عن مستوياتها المستهدفة، مما دفع نحو 84% من خبراء الاقتصاد يتوقعون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة الثالثة على التوالي.

البنك الفيدرالى الامريكى

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، وهي الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعقده جيروم باول، رئيس البنك، يعلن من خلال عن قرار البنك الذي تتجه إليه أنظار العالم.

يذكر أن أسعار المستهلكين بأمريكا انخفضت بنسبة 1% خلال شهر مارس الماضي، لتسجل نحو 5% من أصل نسبة 6% للتضخم الأساسي، كما أظهرت علامات التضخم التباطؤ المستمر، ما دفع البنك الفيدرالي الأمريكي لبحث حلول وإصدار قرار بشأن سعر الفائدة.

إجراءات لمحاولة السيطرة على التضخم في أمريكا

ولجأ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة نحو 9 مرات، منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن تصرح اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال اجتماع الربع الثالث من هذا العام، بارتفاع معدل النقطة المئوية، كما أنها ستسمح بخروج الأصول من ميزانيتها العمومية، والتى تبلغ نحو 8.6 تريليون دولار تقريبًا.

يأتي ذلك فى إطار محاولة الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على التضخم، الذي تشهده البلاد دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، حيث انخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري، إلى 1.1% على أساس سنوي.