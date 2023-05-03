البيت الأبيض: سنعلن عن حزمة مساعدات دفاعية لأوكرانيا

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، إنه سيعلن عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا، مبينا أنه لا يمكن التحقق من مزاعم روسيا بمحاولة أوكرانيا الهجوم على الكرملين، وهو الهجوم الذي وصفته موسكو بأنه كان محاولة تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها مررت مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، في الوقت الذي أشارت إلى أنها تتحقق من الاتهامات التي وجهتها روسيا بشأن الهجوم على الكرملين.

أمريكا لا تشجع أوكرانيا على الهجوم خارج حدودها

وأضاف البيت الأبيض، بحسب بيان عاجل نقلته قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء: «لا نشجع ولا نساعد في هجمات أوكرانيا خارج حدودها، كما أن روسيا لديها تاريخ بمثل هذه المزاعم لكننا لا نستطيع تأكيد أو نفي ما حدث، ومن المبكر الحديث عن دقة مزاعم روسيا بشأن الهجوم على الكرملين».

هجوم صباح اليوم على الكرملين

ووقع صباح اليوم هجوم بطائرة بدون طيار على الكرملين، مقر الرئاسة الروسية، دون وقوع قتلى وسط توجيه روسيا التهم إلى أوكرانيا.