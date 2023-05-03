رئيس أوكرانيا: لم نستهدف الكرملين.. وروسيا تحفز شعبها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا عضو في حلف شمال الأطلسي بحكم الأمر الواقع، مؤكدا أن بلاده لم تهاجم موسكو اليوم، مشددا على أن كييف تقاتل فقط على أراضيها.

تحفيز للشعب الروسي

وتابع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب قناة «العربية»، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فنلندا: «حديث روسيا عن مهاجمة أوكرانيا لها مجرد تحفيز من الكرملين للشعب».

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها لدعم هذه الأقاليم، ولكن اليوم الأربعاء اتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة الكرملين عن طريق طائرة بدون طيار.