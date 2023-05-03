كييف: روسيا تروج لـ«حادث الكرملين» استعدادا لهجوم شامل على أوكرانيا

وسط تقارير متزايدة في موسكو عن تعرض الكرملين لهجوم بطائرة مسيرة، ذكر مجلس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء، أنه حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الروسية العثور على طائرة مسيرة مفخخة ثالثة في ضواحي العاصمة موسكو.

كييف تخشى هجوماً روسياً شاملاً

بدورها ردت الرئاسة الأوكرانية مساء اليوم الأربعاء، بحسب قناة «العربية» الإخبارية على بيان روسيا قائلة: «اتهام موسكو لنا بمهاجمة الكرملين مقدمة لهجوم روسي شامل»، وأضافت كييف في بيانها، رداً على التقارير الروسية: «نركز على تحرير أراضينا، وليس الهجوم على الكرملين»، وألمحت إلى أنه «قد تكون المعارضة الروسية وراء الهجوم على الكرملين».

موسكو: كييف استهدفت الكرملين بطائرتين مسيرتين

ووفقاً لما أوردت قناة «روسيا اليوم» قبل قليل، فقد حاول النظام الأوكراني استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين، ونشرت إدارة الرئاسة الروسية أن إدارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حاولت ليلة أمس الثلاثاء، إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية فجر 24 فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الاستقلال عن أوكرانيا مما دعا روسيا الاتحادية لتحريك جيشها لمساندة هذه الأقاليم.