اندلاع حريق ضخم داخل أحد البنوك بالعاصمة التونسية ولا أنباء عن إصابات

اندلع حريق هائل في بنك «الزيتونة»، بمنطقة الكرم شمال العاصمة التونسية، قبل قليل، وأكدت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء، أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحريق، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط خسائر بشرية أو إصابات، كما لم يتم معرفة سبب الحريق.

فرق الإطفاء تكافح لإخماد الحريق

وذكرت إذاعة «موازييك إف إم» أن فرق الإطفاء تعمل على إطفاء النيران، التي لم يعرف سبب اندلاعها حتى الآن، مع الإعلان أنه لا يوجد خسائر بشرية حتى الآن في هذا الحدث.