رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

اندلاع حريق ضخم داخل أحد البنوك بالعاصمة التونسية ولا أنباء عن إصابات

كتب:

عمرو حسني
10:57 م | الأربعاء 03 مايو 2023
حريق في تونس

حريق في تونس

اندلع حريق هائل في بنك «الزيتونة»، بمنطقة الكرم شمال العاصمة التونسية، قبل قليل، وأكدت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء، أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحريق، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط خسائر بشرية أو إصابات، كما لم يتم معرفة سبب الحريق.

فرق الإطفاء تكافح لإخماد الحريق

وذكرت إذاعة «موازييك إف إم» أن فرق الإطفاء تعمل على إطفاء النيران، التي لم يعرف سبب اندلاعها حتى الآن، مع الإعلان أنه لا يوجد خسائر بشرية حتى الآن في هذا الحدث.

اقرأ المزيد:

اتفاقية تمويل بين تونس و«العربي للإنماء» بقيمة 16 مليون دينار كويتي

مصر تشارك في معرض تونس للكتاب 2023.. الافتتاح اليوم

قيس سعيد يسلم أوراق اعتماد سفير تونس لدى سوريا

فقدان 15 مهاجرا جراء غرق قارب قبالة سواحل تونس
بقلم عمرو حسني