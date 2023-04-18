فقدان 15 مهاجرا جراء غرق قارب قبالة سواحل تونس

قال خفر السواحل التونسي، إن ما لا يقل عن 15 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق قارب قبالة سواحل البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إنقاذ 4 أشخاص من القارب الغارق

من جانبها، أشارت وسائل إعلام تونسية، إلى إنقاذ 4 أشخاص، مضيفة أن القارب كان يقل حوالي 19 شخصا جميعهم تونسيين.

وأوضحت إذاعة «موزاييك» التونسية، أن المركب تعرض للغرق على مسافة حوالي 20 ميل عن سواحل العطايا بجزيرة قرقنة بولاية صفاقس، جراء تسرب المياه.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الوطني التونسي إحباط عملية هجرة غير شرعية لأشخاص، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء، قبالة سواحل صفاقس الواقعة وسط شرق البلاد خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو سواحل إيطاليا، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي الأسبوع الماضي، أشار الحرس التونسي، إحباط 501 محاولة هجرة غير شرعية، مشيرا إلى إنقاذ أكثر من 14 ألف شخص من الغرق.