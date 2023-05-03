إخماد حريق داخل مول تجاري ببورسعيد وإنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم النيران

شب حريق بالدور الأول علوي بمول تجاري في محل مغلق تسبب في احتجاز أربع أفراد من بسبب الدخان الكثيف ونجحت الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وقالت المصادر الأمنية إن الحريق شب في مول بشارع طرح البحر ببورسعيد عصر اليوم، بسبب ماس كهربائي في محل مغلق وأسفر عن احتجاز 4 أفراد بالدور الثاني أعلى الحريق وتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المباني السكنية الأخرى المجاورة.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد يفيد أنه تلقي بلاغ باندلاع حريق في محل مغلق بالدور الأول علوي بمول تجاري وكان يوجد 4 أفراد محتجزين في الدور الثاني علوي بسبب الدخان الكثيف.

3 سيارات لإطفاء الحريق

وعلي الفور توجهت 3 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق، كما قام رجال الإطفاء بإخماد الدخان أيضا بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى ووصولها إلى المباني المحيطة بالمول، كما انتقلت سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ولم يسفر الحادث عن إصابات أو اختناقات، كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث وجرى فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

ماس كهربائي في محل مغلق علوي

وبحسب المصادر فإنه تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في محل مغلق علوي بالدور الأول علوي بمول تجاري واحتجز 4 أفراد في الدور الثاني علوي بسبب الدخان الكثيف فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.