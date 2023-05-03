ما دلالة إعلان الرئيس السيسي تطلعه للمشاركة في الجلسات النهائية للحوار الوطني؟.. خبير سياسي يجيب

عام كامل من العمل المتواصل من مجلس أمناء الحوار الوطني، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد حوار وطني شامل، سعيا لتشكيل اللجان، والخروج بالشكل الأمثل، الذي يضمن مشاركة الجميع، وخرجت عدة مقترحات من اجتماعات الحوار الوطني، ولقيت استجابة واسعة من الدولة، عكست إدراكها لأهمية مخرجات الحوار الوطني للجمهورية الجديدة.

توجت هذه الدعوة بانطلاق جلسات الحوار الوطني على الهواء مباشرة، اليوم، وبدأت بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد فيها تطلعه للمشاركة بالجلسات الختامية للحوار الوطني، بما يمثل تأكيدا كبيرا لاهتمام الرئيس بالمشاركة به ومتابعة جلساته.

وكذلك أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، أن جميع جلسات الحوار علنية، ولن توجد جلسة واحدة سرية، كما أن وسائل الإعلام مدعوة للحضور، مشددا على أنه لن يُجرى أي حوار سري أو أمر يمكن إخفاؤه على الشعب المصري.

الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد أن الحوار الوطني حدث سياسي مهم تشارك فيه كل فئات الشعب، كما أن مظلة الحوار الوطني هي أن الوطن يتسع للجميع، حيث أن هناك مشاركات من كل الاتجاهات والأطياف السياسية، من كل الخبراء والمتخصصين والسياسيين ذوي الميول المختلفة، يجمع بينهم جميعا العمل من أجل مصلحة الوطن.

التواصل بين القيادة والشعب

يرى «بدر الدين» أنه عندما يعلن الرئيس تطلعه للمشاركة في الجلسات النهائية من الحوار الوطني فيعني ذلك أن هناك تواصل بين القيادة وبين فئات وقطاعات المجتمع المختلفة، خصوصا أن أهمية الحوار ليست في الحوار في حد ذاته، وإنما في مخرجات الحوار، والنتائج التي يتوصل إليها، وتطبيق هذه النتائج التي تحتاج إلى قرارات وتشريعات، حسبما أوضح لـ«الوطن».

وأشار إلى أنه في هذا الإطار نفهم أهمية ما أعلنه الرئيس من مشاركته في الجلسات النهائية من الحوار الوطني، «فمخرجات الحوار وما يتم التوافق عليه بين الجميع سيجد مجالا للتطبيق وبتشجيع من القيادة السياسية».

علنية الجلسات

وأكد الخبير السياسي أن علنية الجلسات، أمر إيجابي وففيه يكون الحوار معلوما للجميع، لأن هذا الحوار يهدف إلى مصلحة الجميع، والوطن. كما أن أبناء الوطن والمواطنين من حقهم أن يكونوا على إطلاع وأن يكونوا على متابعة لجلسلات الحوار وما يدور فيه من مناقشات، وما يتم التوصل إليه من قرارات.

وانطلقت فعاليات «الحوار الوطني»، اليوم، بمشاركة واسعة من كل أطياف المجتمع المصري السياسي والحزبي.