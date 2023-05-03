جميع جلسات الحوار الوطني علنية.. وخبير إعلامي: قرار يؤكد ديمقراطية الدولة

عام كامل من العمل المتواصل من مجلس أمناء الحوار الوطني، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد حوار وطني شامل، سعيا لتشكيل اللجان، والخروج بالشكل الأمثل، الذي يضمن مشاركة الجميع، وخرجت عدة مقترحات من اجتماعات الحوار الوطني، ولقيت استجابة واسعة من الدولة، عكست إدراكها لأهمية مخرجات الحوار الوطني للجمهورية الجديدة.

توجت هذه الدعوة بانطلاق جلسات الحوار الوطني على الهواء مباشرة، اليوم، بتأكيد من الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، بأن جميع جلسات الحوار علنية، ولن توجد جلسة واحدة سرية، كما أن وسائل الإعلام مدعوة للحضور، مشددا على أنه لن يُجرى أي حوار سري أو أمر يمكن إخفاؤه على الشعب المصري.

وثمن الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدرس الصحافة بجامعة 6 أكتوبر، أهمية علنية جلسات الحوار الوطني، واصفا الأمر بأنه جيد للغاية، وسيعبر عن الآراء المختلفة، وسيعرضها وسيؤكد على ديمقراطية الدولة، وسماعها للآراء المختلفة.

«عبدالمجيد» أوضح لـ«الوطن»، أن الفعاليات ستنطلق بمشاركة فعالة من كل القوى السياسية والأحزاب والنقابات، وكذلك المجتمع الأهلي، مما يعطي فرصة أكبر للتعرف على احتياجات هذه القوى وتطلعاتها وآرائها، وتعطي فرصة أكبر لممثلي هذه الفئات، للسير على طريق الجمهورية الجديدة وعرض آرائها المختلفة أمام الجميع.

تقبُل الآراء المختلفة

وأشار إلى أن ذلك سيعطي رسالة للعالم، أن مصر بها حوار وطني وديمقراطية تفتح مساحات وتتقبل الجميع والآراء الأخرى، وتصل إلى مساحات مشتركة من الرأي، مما يصب في خدمة ومصلحة مصر، كما أن الجميع يعمل من منطلق أن تحيا مصر وتبقى ويعمل كل جندي بوظيفته في خدمة هذا المجتمع.

يرى الخبير الإعلامي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رؤية واضحة واتصال قوي بالجمهور ومعرفة بأهمية الإعلام بالمرحلة الأخيرة، ويريد من خلال إلقاء كلمته الافتتاحية التي عبر فيها عن تطلعه إلى المشاركة في الجلسات الختامية إلى أن يوصل للشعب أنه سيتواجد لسماع الآراء المختلفة ومناقشتها عبر وسائل الإعلام أمام الجميع.

مناقشة كل الأطياف

وأضاف أن المُشاهد سيتقبل مناقشة كل الأطياف وسيلقى ذلك قبولا واسعا بالشارع المصري، وستعبر المناقشات عن كل أطياف المجتمع المصري لأن الرئيس يؤمن بأهمية النقاش بين الجميع وخصوصا الشباب، لأن الشباب هم عصب المرحلة في الوقت الحالي، وستلقى قبولا كبيرا وواسعا بالشعب المصري، كما أن هذه الدعوات تغلق الباب في وجه الأفاعي الإرهابية التي تبث السم بين أبناء الشعب المصري.

وانطلقت فعاليات «الحوار الوطني»، اليوم، بمشاركة واسعة من كل أطياف المجتمع المصري السياسي والحزبي.