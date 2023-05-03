قبل إعلان مشاركته بالحوار الوطني.. جلسات ديمقراطية مفتوحة حضرها الرئيس السيسي

لا يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة أو مناسبة، إلا ويرسخ لفكرة التواصل المباشر معه، من خلال المؤتمرات التي يتواجد بها ويستمع فيها إلى آراء الحاضرين، فالنقاشات الديمقراطية المفتوحة التي بدأت بـ«اسأل الرئيس» بمؤتمرات الشباب؛ وكذلك حفلات إفطار الأسرة المصرية، والتكريمات بالمناسبات المختلفة، وصولا للحوار الوطني الذي ينتظر الجميع مشاركة الرئيس في جلساته الختامية حسبما أعلن عن تطلعه لذلك اليوم.

كل هذه مناسبات تفاعل فيها الحاضرون مع الرئيس بشكل مباشر ووجهوا له عددا من الأسئلة المهمة التي أجابهم عنها بكل صراحة وأريحية، ونجمل بعض هذه المناسبات لكم:

جلسة اسأل الرئيس

تظل جلسة «اسأل الرئيس» العنصر الثابت والدائم في المؤتمرات الوطنية للشباب منذ انطلاقها في أبريل من عام 2017، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب بالإسماعيلية، حيث لم يخل مؤتمر شبابي منذ ذلك الحين من جلسة «اسأل الرئيس»، لتمثل التفاعل الدائم والمباشر والتواصل مع المواطنين، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، والرد على الشائعات ودحضها.

منتدى شباب العالم

وفي نوفمبر عام 2017 عقد أول مؤتمر لشباب العالم، وشارك بجلساته شباب من مختلف دول العالم وشاركهم الرئيس السيسي بجلساتهم الحوارية وناقشهم، واستمع إلى مختلف الآراء من جميع أنحاء العالم في القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي.

حفل إفطار الأسرة المصرية

ولا يخلو حفل إفطار الأسرة المصرية الذي يحرص الرئيس السيسي على إقامته منذ توليه مقاليد الحكم في شهر رمضان من كل عام، وفيه يستمع الرئيس للحضور ويشاركهم ما يشغلهم، وكان آخر هذه النقاشات ما جاء بحفل الإفطار الأخير، الذي ثمن المشاركون فيه دور الدولة والمبادرات الموجهة للحفاظ على صحة الشباب، مثل مبادرة «الجيل الجديد»، واستمع الرئيس خلالها لرأي إحدى السيدات، وناقشها.

وقالت إحدى السيدات، «مبادرة الجيل الجديد غيرت من أولادنا وأصبحوا حريصين على الدراسة والرياضة، وعلى وجود صورهم في لوحة الشرف المقامة في نهاية كل فعالية من فعاليات المبادرة، أولادنا اتغيروا ياريس، وأنت الوحيد اللي افتكرتنا فعلا، وخليتنا نشعر إننا زي باقي الناس، وكلنا في ضهرك وربنا يبارك لك ويعينك ويقويك ويخليك لينا».

ورد الرئيس السيسي قائلا: «كل المسؤولين في مصر لهم دور في ذلك ودي فرصة أقولهم متشكرين ولازم نشتغل أكتر».

كل هذا أدى إلى ترسيخ فكرة المناقشات أثناء حضور الرئيس للمناسبات والمؤتمرات المهمة، وفيها يستمع ويناقش أكبر عدد من الحاضرين.

الحوار الوطني

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل 2022 تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار نقيب الصحفيين ضياء رشوان منسقا عاما للحوار، والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية للحوار.