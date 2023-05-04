خالد جلال يجتمع بمديري الفرق الفنية لاستكمال خطة «بيت المسرح»

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا مساء الأربعاء بمسرح السلام، مع مديري الفرق المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح.

خطة الإنتاج لمناقشة العملية الإنتاجية

جاء الإجتماع لمناقشة العملية الإنتاجية الخاصة باستكمال الخطة التي تم الإعلان عنها، وإزالة كل العراقيل التي تواجه إنتاج هذه العروض، ومواعيد تقديم هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى عروض عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تسهيل الموضوعات الإدارية التي من شأنها الإسراع في عملية إنتاج هذه العروض، كما تم الإطلاع على تقييم الأعمال التي سبق عرضها من حيث ما حققته من إيرادات، ومدى ما حققته من إقبال جماهيري.

كلمة خالد جلال

أكد المخرج خالد جلال، أن الهدف من هذه الاجتماعات، تحقيق التواصل المباشر مع السادة مديري الفرق لتحقيق أقصى حالة إبداعية مسرحية ممكنة، واستغلال حالة الزخم الفني، الذي تشهده مسارح الدولة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الدكتورة نيفين الكيلاني بتفعيل الحراك المسرحي، وإتاحته للجمهور لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية الذي تعمل وزارة الثقافة على تحقيقه.

حضر الاجتماع، مديرو الفرق الفنية الفنانون أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، محسن منصور مدير المسرح الحديث، ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، سامح مجاهد مدير مسرح الغد، عادل حسان مدير مسرح الطليعة، سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، محمد متولي مدير مسرح الشمس، عادل الكومي مدير المسرح القومي للأطفال، محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، وعصام الشويخ مدير مسرح الساحة.