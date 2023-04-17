خالد جلال ناعيا زوسر مرزوق: فقدنا واحدا من أهم مصممي الديكور في مصر

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، مهندس الديكور الفنان زوسر مرزوق، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وقال «جلال»، في بيان صحفي: «فقدنا اليوم واحدًا من أهم مصممي الديكور في مصر، له بصماته المميزة بالعديد من أشهر المسرحيات في تاريخ المسرح، بالإضافة إلى تصميماته في عدد من مسارح الدولة، رحم الله الفنان زوسر مرزوق وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

معلومات عن زوسر مرزوق

يُشار إلى أنَّ الفنان زوسر مرزوق تخرج في قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية 1964، وحصل على دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور بأكاديمية الفنون 1972، صمم أول موسوعة أزياء شخصية منذ عهد الفراعنة حتى ثورة يوليو، صمم قاعة مسرح الغد لتتكيف مع طبيعة العروض، صمم ونحت تمثال الأمومة بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، صمم تمثال دنشواي بمحافظة المنوفية، صمم تمثال نجيب محفوظ باتحاد الكتاب.

فاز الراحل بجائزة وزارة التعليم العالي عام 1963، جائزة الفنانين الشباب عام 1968، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1985، جائزة بينالي الإسكندرية 1974، جائزة بينالي فينسيا 1978، كما كرمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2015.