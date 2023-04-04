خالد جلال يفتتح «سيب نفسك» على مسرح السلام الخميس المقبل

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عرض «سيب نفسك» من إنتاج فرقة مسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، وهو المشروع السابع ضمن سلسلة المشروعات التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار 2023 عام ومسرح جديد، وذلك بعد افتتاح العروض المسرحية «حلمك عليك» إنتاج فرقة مسرح الشباب، والملك همام وعصابة الضباع من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، بعد آخر رصاصة من إنتاج فرقة الغد، بيت روز من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، جنة كوكي إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب.

أما العرض المسرحي الجديد «سيب نفسك» من المقرر افتتاحه الخميس المقبل، في التاسعة مساءً بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في شارع القصر العيني، ويقول الفنان محسن منصور مدير عام مسرح الحديث، إن العرض الجديد «سيب نفسك» مونودراما غنائية استعراضية تدعوك أن تحرر نفسك من قيودها.

العرض بطولة الفنانة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، إضاءة إبراهيم الفرن، أزياء نهاد السيد، موسيقي وألحان حاتم عزت، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفليكاوي، إنتاج ماسكين أمير عبد المسيح، ترجمة نبيلة حسن، تصميم الدعاية محمد فاضل، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.