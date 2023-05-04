«الإسعاف» تدفع بـ10 سيارات إلى موقع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل في الوادي الجديد

شهد طريق «الخارجة- أسيوط»، حادث اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل مقطورة، عند منطقة النقب بالقرب من قرية المنيرة في مركز الخارجة، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا، ودفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات إلى الموقع.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل راكبا، بسيارة نقل ثقيل علي طريق «الخارجة- أسيوط».

الدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في الوادي الجديد بـ أكثر من 10 سيارات لنقل المصابين، وجارٍ حصر عدد الضحايا ومعظمهم متوفين، والأتوبيس قادم من مركز الداخلة ميعاد الساعة السابعة مساءً في طريقة إلى القاهرة، بحسب مصادر بالإسعاف، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.