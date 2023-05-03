مصرع سائق وإصابة آخر في حادث انقلاب جرار زراعي بترعة في البحيرة

لقي قبل قليل سائق مصرعه، فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي و2 كساحة يحمل قمح، بمياه ترعة الحاجر بطريق «حوش عيسى - الدلنجات» بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب جرار زراعي بترعة في البحيرة

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد وقوع حادث انقلاب جرار زراعي يسحب عدد 2 كساحة تحمل 2 كومباين لحصاد القمح، بطريق الدلنجات - حوش عيسى فى مياه ترعة الحاجر، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى حوش عيسى المركزي، وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء ضحايا الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة محمد إبراهيم أبو الديار، سائق، وإصابة ياسين عادل شحت 25 عاما، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجرار والكومباين من المجري المائي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث.