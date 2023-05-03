إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب شخصين بينهما طفل في عمر 13 عام بإصابات بالغة مساء اليوم الأربعاء، جراء تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية 36 نقلو إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة رقم 3928 «ط اي»، مصر مع سيارة رقم 8621 ا ل ق مصر بأول طريق الإسماعيلية 36 الحربي.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية في الإسماعيلية، إن المصابين هم عطية سالم سلام 69 مقيم في جمعية العاشر بدائرة مركز الإسماعيلية ومصاب باشتباه كسر بالضلوع مع سحجات وكدمات بالجسم وطفل مجهول الاسم والعنوان 13 سنة، ومصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن والمخ مع غيبوبة تامة واشتباه كسر بالحوض.

ووجه اللواء محمود عاشور بانتقال قولت الشرطة إلى مكان الحادث لتيسير الحركة المرورية فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الحادث.