وزير البترول: زيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن منظومة استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات توسعت بشكل غير مسبوق في ضوء الدعم الرئاسي والحكومي الكبير خلال الفترة الماضية، والذي تم ترجمته إلى خطط وبرامج ناجحة نفذها قطاع البترول على مدار العامين ونصف الماضيين لزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وتحقيق الانتشار لمحطات تموينها على مستوى الجمهورية.

واشار في بيان صحفي، إلى أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ينعكس إيجاباً بشكل مباشر على المواطن الذي يستفيد من التكلفة المنخفضة لمتر الغاز الطبيعي مقارنة بسعر لتر البنزين مما يزيد الإقبال على استخدام الغاز خاصة بعد إزالة التشوهات في منظومة تسعير الوقود هذا بالإضافة إلى الفوائد البيئية والفوائد الاقتصادية الأخرى متمثلة في تخفيض استهلاك البنزين.

تقرير منظومة استخدام الغاز الطبيعي

وتلقى الوزير تقريراً للمتابعة الدورية بشأن التوسع الجاري في منظومة استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات خلال العام المالي الجاري 2022/2023 والذي أوضح أنه تم إقامة 61 محطة جديدة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الفترة من يوليه 2022 وحتى نهاية مارس 2023، وبذلك يصل إجمالي المحطات إلى 688 محطة تم تشغيلها و221 محطة أخرى جاري الإعداد لتشغيلها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الأعمال المنفذة فيها ليصبح إجمالي المحطات التي تقدم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي 909 محطات.

ولفت إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية الفترة المقبلة، ويشار إلى أن الوزارة وجهت الشركات العاملة في هذا النشاط ويأتي في مقدمتها شركتي غازتك وكارجاس والشركات الأخرى لتطبيق أحدث النماذج للمحطات الجديدة.

تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج

وأضاف التقرير أنه تم تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) خلال الفترة يوليه 2022 - مارس 2023 ليصل إجمالي عدد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط الى حوالي 500 ألف سيارة، كما تم تشغيل 9 مراكز تحويل للسيارات خلال الفترة نفسها ليصل الإجمالي إلى نحو 130 مركزاً للتحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط.

وطبقاً للمعدلات القياسية فإن ما تم تحقيقه ببيع 930 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بزيادة نحو 26 % عن نفس الفترة للعام المالي السابق يعد مؤشراً قوياً على تنامى إقبال حائزي السيارات على استخدام الغاز الطبيعي مما أدى إلى خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة لتوفير الوقود السائل من البنزين.