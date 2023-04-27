ارتفاع ملحوظ في أسعار البترول بعد تحقيق خسائر كبيرة خلال الأيام الماضية

حقّقت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا في تداولات اليوم، لتعوض خسائرها خلال الفترة الماضية الناجمة عن ارتفاع مؤشرات الدولار ومخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة فضلا عن زيادة صادرات النفط الروسية، ما قلل من تأثير تخفيض إنتاج أوبك.

وشهدت أسعار البترول ارتفاعا ليسجل خام برنت منزل 78.04 دولار للبرميل، بارتفاع 0.45%، كما سجل خام غرب تكساس الأمريكي ارتفاعا بـ 0.28%، إلى 74.51 دولار للبرميل.

ارتفاع سعر البترول بعد خسائر 4%

ووفقًا للبيانات الاقتصادية الصادرة عن البورصات العالمية، ارتفع سعر البترول بعد انخفاضه بنسبة 4%، خلال تعاملات أمس، وذلك بسبب زيادة المخاوف من توقعات حدوث ركود.

الصين والهند إلى تنعشان مبيعات النفط الروسي

واتجهت الصين والهند إلى النفط الروسي بشكل أكبر، لاعتباره البديل الأرخص، حيث أن تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل الحالي سيكون الأعلى منذ 2019، إذ سيتجاوز 2.4 مليون برميل يوميا، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج، كما زادت موسكو إمدادات الوقود إلى تركيا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.