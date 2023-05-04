بالأسماء.. مصرع 14 وإصابة 25 آخرين ضحايا حادث أتوبيس بالوادي الجديد

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 25 آخرين، في حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل مقطورة عند منطقة النقب بالقرب من قرية المنيرة في مركز الخارجة، وجرى التعرف على 16 مصابا حتى الآن.

وحصلت «الوطن» على أسماء 16 مصابا، في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس شركة الصعيد، وجاءت كالتالي:

أسماء المصابين في حادث الأتوبيس

1- هدى فتحى محمود 45 سنة

2- محمد رفعت كمال 23 سنة

3- سالم محمد راشد 59 سنة

4- محمد احمد عبد القادر 23 سنة

5- أحمد ربيع الشيخ 40 سنة

6- محمد اسماعيل محمد اسماعيل 43 سنة

7- محمد زكريا أحمد معاذ 37 سنة

8- مليكة مصطفى حسين 8 شهور

9- ندى خالد على 24 سنة

10- مصطفى حسين أحمد 28 سنة

11- ماجد طلعت محمد 42 سنة

12- طارق عبد المنعم محمد 56 سنة

13- داليا صابر زكى 18 سنة

14- صلاح فرج صلاح 20 سنة

15- أحمد محمد أحمد 36 سنة

16- ياسر عبدالوهاب محمود 40 سنة