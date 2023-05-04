مصرع 14 وإصابة 25 آخرين في حادث تصادم أتوبيس ونقل ثقيل بالوادي الجديد

أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث التصادم الذي وقع مساء الأربعاء بمنطقة النقب بطريق «الخارجة- أسيوط»، وأسفر عن وفاة 14 وإصابة 25، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أنه جرى الدفع بـ17 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث، وجار نقلهم للمستشفيات، مشدداَ على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بناء على توجيهات محافظ الوادي الجديد، تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى الخارجة التخصصي، ورفع درجة الاستعداد، واستدعاء فرق طبية كاملة وجرى نقل الركاب إلى المستشفى، لتقديم المساعدة العلاجية اللازمة لركاب الحادث الذي وقع.

الدفع بـ17 سيارة إسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في الوادي الجديد، بـ17 سيارة لنقل المصابين، لنقل الضحايا، وكان الأتوبيس قادما من مركز الداخلة في طريقه إلى القاهرة بحسب مصادر بالإسعاف.