حزب «حقوق الإنسان والمواطنة»: الشعب يعلق آمالا عريضة على مخرجات الحوار الوطني

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الشعب المصري يعلق آمالا عريضة وطموحات على مخرجات الحوار الوطني، بحيث تكون قابلة للتطبيق، وأن تحل بعض الأزمات الموجودة.

الأحزاب السياسية ناقشت كل القضايا

أضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأحزاب السياسية ناقشت كل القضايا في المحاور الثلاثة «السياسي والاجتماعي والاقتصادي».

ولفت إلى أنه بالنسبة للنظام الانتخابي، فيرى الحزب أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة أفضل الأنظمة للانتخابات، نظرا لأن نظام القائمة المغلقة المطلقة المعمولة بها الآن، تهدر 49% من أصوات الجمعية العمومية للناخبين.