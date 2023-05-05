«الزواتين» أشهر أودية سانت كاترين.. بحيرات وأشجار مثمرة ونباتات طبية

ترتفع مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء عن مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر، وهي المدينة الجبلية الوحيدة التي لا تطل على أي سواحل، لكنها تملك طبيعة ساحرة لا توجد في مناطق أخرى، إذ تضم وديان ساحرة وحدائق طبيعية ومحمية لا مثيل لها في العالم تضم حيوانات وطيور برية.

20 واديا في سانت كاترين

تشتهر المدينة بالوديان الطبيعية التي تعتبر من مناطق الجذب السياحي، وفقا لتصريحات الدكتور محمود عثمان، مفتش آثار بسانت كاترين، والذي قال في حديثه لـ«الوطن»، إن المدينة تضم أكثر من 20 واديا تصلح للقيام بالسفاري، وتضم أشجار وبحيرات مياه وحيوانات وطيور برية.

وأضاف مفتش آثار سانت كاترين، أن الزواتين أحد أودية سانت كاترين الشهيرة والجميلة، ويقع على ارتفاع ما يقرب من 1900 متر فوق سطح البحر، مشيرا إلى أن الطريق إليه يمتد من ممر أبو جيفة، مرورا بعين شكية وادي طبوق، وصولاً إلى جبل عباس.

حدائق ومزارع في الوادي

وتابع أن الوادي يضم مجموعة من الحدائق والمزارع لأهالي مدينة سانت كاترين، وبها مجموعة من النباتات وأشجار التوت والتين واللوز والخروب وعين الجمل والتفاح والرمان والمشمش، وهي منتشرة على طول الطريق وسط الوديان.

أشهر أودية سانت كاترين

رمضان محمود الجبالي، دليل بدوي من مدينة سانت كاترين، أكد لـ«الوطن»، أن وادي الزواتين هو جزء من وادي جبال الذي يعتبر واحدا من أشهر الوديان في مدينة سانت كاترين، موضحا أن هناك وديان تتفرع من وادي جبل مثل الوادي المعلق الذي يشتهر بوجود بحيرة صغيرة كونتها مياه الأمطار في موسم الشتاء وبعض السدود لحفظ المياه، وهي ترتفع بنحو 2100 متر فوق سطح البحر.

وأضاف «الجبالي» في تصريحاته، أنه يمكنك مشاهدة قمة جبل سانت كاترين التي ترفع نحو 2680 مترا فوق مستوى سطح البحر من خلال الوادي المعلق بعد الصعود.