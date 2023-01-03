أشهر جبال ووديان محمية سانت كاترين.. بينها «موسى» و«الأربعين»

تعتبر «سانت كاترين» بمحافظة جنوب سيناء أعلى مدينة فوق مستوى سطح البحر في مصر، بارتفاع يصل إلى 1600 متر، وهي نقطة داخل محمية تصل مساحتها إلى 4500 كيلو متر مربع.

الدكتور إسماعيل حطب مدير محمية سانت كاترين، قال في تصريح لـ«الوطن»، إن المدينة تتميز بالجبال المرتفعة والوديان التي تمتد لمئات الكيلو مترات، مشيرًا إلى أنهم يعملون على توعية المواطنين داخل المدارس لتعريفهم بالثروات الطبيعية الموجودة وضرورة الحفاظ عليها.

جبال سانت كاترين 2641 مترًا

وأوضح «حطب» أن من أهم مميزات مدينة سانت كاترين هي الجبال العالية التي تنتشر في كل مكان، وهي أعلى مدينة مصرية، لذا فإن القمم الجبلية بمدينة سانت هي الأعلى في مصر كلها.

وتابع أن جبل سانت كاترين الذي سميت المدينة باسمه هو أعلى قمة بارتفاع 2685 مترًا فوق مستوى سطح البحر، يليه جبل أم شومر، بارتفاع 2586 مترًا، ثم جبل عباس 2400 مترًا، ثم جبل موسى 2285 مترًا، وجبل سربال 2070 مترًا، جبال الصفصافة 2051 مترًا وجبل مدسوس 2023 مترًا.

أشهر وديان سانت كاترين

وأوضح أنه من بين الثروات الطبيعية الموجودة في سانت كاترين الوديان والدروب الجبلية التي تعتبر كنزًا حقيقيًا، وثروة قومية لما تحويه من مناظر طبيعية وأعشاب طبية وحيوانات برية وآبار وشلالات مياه عذبة.

وأكد أن اشهر الوديان في سانت كاترين هي وادي الأربعين، وادي طلاح، وادي التلعة، وادي أبو خشيب، وادي جبال، وادي غربة، وادي أسلا، وادي الشيخ عواد، وادي الكيد، وادي حبران، وادي ميعر.