مصر تعرب عن خالص تعازيها لرواندا في ضحايا الفيضانات

أعرب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية، لجمهورية رواندا الشقيقة، في ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي سببتها الأمطار الغزيرة، وخلّفت مئات الضحايا والمصابين.

تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب رواندا

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية، صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب رواندا الشقيقة في هذا الحادث الأليم.