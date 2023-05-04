«الصحة»: وفاة 17 راكبا وإصابة 29 في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ26 سيارة إسعاف، لنجدة مصابي حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الخميس بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط».

وأوضحت الوزارة، أنّ الحادث أسفر عن وفاة 17 راكبًا، وإصابة 29 آخرين، إذ نُقل المصابون إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان في أسيوط.

رفع حالة الاستعداد في مستشفيات أسيوط

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية لمصابي الحادث، موجهًا برفع حالة الاستعداد في مستشفيات أسيوط والمحافظات المجاورة، وتوفير كل الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة للمصابين.