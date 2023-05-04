«رويترز»: منظمة الصحة العالمية تعتزم إنهاء حالة الطوارئ لفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنّ الخبراء التابعين للمنظمة الأممية سيعقدون اجتماعا لمناقشة إنهاء حالة الطوارئ لفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

اجتماع لجنة من الخبراء اليوم

وستجتمع لجنة من خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم، لتقرير ما إذا كان فيروس كورونا، لا يزال حالة طارئة بموجب قواعد منظمة الصحة العالمية، وهو وضع يساعد في الحفاظ على التركيز الدولي على الوباء.

من جهتها أعطت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، أعلى مستوى من التأهب لأول مرة في 30 يناير 2020، وواصلت اللجنة تطبيق الملصق منذ ذلك الحين في الاجتماعات التي تعقد كل 3 أشهر.

«تيدروس»: نأمل إنهاء حالة الطوارئ الدولية هذا العام

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه يأمل في إنهاء حالة الطوارئ الدولية هذا العام.

وقال مستشارون من منظمة الصحة العالمية، وخبراء خارجيون لرويترز، إنه لا يوجد توافق في الآراء حتى الآن بشأن الطريقة التي يمكن أن تحكم بها اللجنة.

وقالت البروفيسور ماريون كوبمانز، عالمة الفيروسات الهولندية المشاركة في لجنة منظمة الصحة العالمية: «من المحتمل انتهاء حالة الطوارئ، لكن من المهم إعلان أنه لا يزال يمثل تحديا معقدا للصحة العامة».