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الصحة العالمية لـ«القاهرة الإخبارية»: الوضع في السودان غير مبشر وهناك مئات القتلى

كتب:

أحمد حامد دياب
07:20 ص | الخميس 04 مايو 2023
مداخلة الدكتور ريك رينان

مداخلة الدكتور ريك رينان

وصف الدكتور ريك رينان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الموقف السوداني، بأنه غير مبشر من الناحية الصحية، لافتًا إلى أن هناك مئات القتلى، وعمليات نزوح الآلاف لدول الجوار.

توقف عدد من المستشفيات في الخرطوم

أوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف السوداني غير مبشر بسبب نقص المياه النظيفة، وكذلك نقص الأطقم الطبية بنسبة 30%، بسبب توقف عدد من المستشفيات في الخرطوم، وخروج بعضها من الخدمة.

وأشار إلى أنهم تلقوا 5 حاويات من المساعدات الطبية العاجلة، وكذلك تمكنوا من إيجاد موارد جديدة من الإمدادات في بورسودان لتوفير الخدمات الصحية للأطفال.

تقديم الخدمات الصحية وتوفير التوريدات على مدار الساعة

ولفت إلى أنهم وضعوا خطط في 5 مناطق، منها الشرق بمساعدة وزارة الصحة، ووضع محور طبي لتقديم الخدمات الصحية، وتوفير التوريدات على مدار الساعة، شريطة توفير الأمن والمحاور والمسارات الآمنة.

وتوقع خطة إضافية تضم 30 طنا من المساعدات الطبية العاجلة والأدوات الطبية من بورسودان، مشددًا على أن التحدي الكبير هو توفير الأمن والحماية والمسارات الآمنة في السودان.

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